God Eater 3: Intro-Song im neuen Trailer veröffentlicht

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu God Eater 3 veröffentlicht, der auch den neu angekündigten Intro-Song „Stereo Future“ von der japanischen Punkrock-Band BiSH beinhaltet. God Eater 3 wird am 13. Dezember 2018 für PlayStation 4 und am 8. Februar 2019 für PCs in Japan erscheinen. In Nordamerika und Europa erscheint es am 8. Februar 2019 für PlayStation 4 und PCs.

Über das Spiel

Adaptative God Eater sind in der Lage, die verheerenden Aragami zu vernichten. Nicht jeder eignet sich allerdings als Adaptative God Eater. Längst ist die Armee an Kriegern signifikant geschrumpft und es wurden Kompatibilitätstests eingeführt, um herauszufinden, wer sich als Träger der God Arcs eignet. Die Tests sind nicht ungefährlich und gehen mit schweren Nebenwirkungen einher. Auch der Protagonist und sein Kumpel Hugo haben den Test gerade so bestanden. Sie haben schwere Tage vor sich.

via Gematsu