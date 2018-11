NIS America enthüllt Ankündigung am 8. Dezember

Bildmaterial: Prinny (dood!), NIS America

Der Publisher NIS America wird auf dem Event „Kinda Funny Games Showcase“ am 8. Dezember eine Ankündigung tätigen. In Bezug auf eine Frage, ob die Firma auf der Veranstaltung etwas zeigen wird, kam die Antwort von NIS America:

„Machen wir das! Du hast mein Schwert, dood!“

Welches Spiel wird der Publisher für den westlichen Markt enthüllen? Handelt es sich um das neue Projekt von Nippon Ichi Software, Destiny Connect, um das Horror-Spiel Closed Nightmare oder um Exile Election?

Bezieht man sich auf das „Schwert“ innerhalb der Antwort, kommen ganz neue Ideen. Die Firma war für den Vertrieb von The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II in Europa zuständig. Allerdings kümmern sich derzeit XSEED und Marvelous um die Fassungen der beiden Titel für PlayStation 4.

via Gematsu