Aksys Games eröffnet Online-Store für Europa

Bildmaterial: Aksys Games

Nach vielen Versprechungen hat der Publisher Aksys Games einen Online-Store für Europa eröffnet. Dadurch sollte es in Zukunft einfacher sein, an physische Versionen der lokalisierten Videospiele zu gelangen. Derzeit befinden sich die Otome 7’scarlet, Psychedelica of the Black Butterfly und Psychedelica of the Ashen Hawk (alles für PlayStation Vita) im Angebot der Seite.

Die Titel Death Mark (Nintendo Switch, PlayStation Vita und PlayStation 4) und Jake Hunter Detective Story: Ghost of The Dusk (Nintendo 3DS) könnt ihr euch ab sofort als Vorbestellung sichern. Im Fall von Death Mark stehen euch neben den gewöhnlichen Versionen die limitierten Editionen für alle Systeme zur Auswahl. Laut den Angaben, die sich auf der Webseite befinden, soll Death Mark am 14. Dezember für PlayStation Vita und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Die Version für Nintendo Switch sowie Jake Hunter Detective Story: Ghost of The Dusk sollen am 22. Februar 2019 erscheinen.

Aktuell sind die Preise nur in der Währung Britische Pfund angegeben.