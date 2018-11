Nippon Ichi Software enthüllt Destiny Connect

Erinnert ihr euch noch an die Sommergrüße des Entwicklers Nippon Ichi Software? Auf der Karte sah man neben bekannten Figuren aus Spielen wie Disgaea, Hayarigami, Yomawari, The Witch and the Hundred Knight, Liar Princess and the Blind Prince und Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk zwei Charaktere, die bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt waren. Nun hat die Firma das Geheimnis gelüftet und ein dazu passendes Rollenspiel angekündigt.

Der Titel trägt den Namen Destiny Connect und soll in Japan am 28. Februar 2019 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die Leitung übernimmt Yoshihiko Toda und für das Szenario ist Jun Yokota (Syupro-DX) zuständig. Der Schauplatz ist die nostalgische Stadt „Clocknee“, die von einem Unheil getroffen wird. Um diesen Vorfall zu lösen, entfaltet sich ein Abenteuer, das sich um die Zeit dreht. Als Hauptfiguren wurden das Mädchen Sherry, der Junge Pegreo und ein Roboter namens Isaac genannt.

via Gematsu