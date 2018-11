Neues Gameplay zu Tetris Effect veröffentlicht

Jeder kennt es und hat es sicherlich schon einmal in seinem Leben gespielt – eventuell sogar auf seinem programmierbaren Taschenrechner in der Schule. Die Rede ist vom Videospielurgestein Tetris. Das Spiel ist seit seiner Erstveröffentlichung in den 1980ern auf dem Game Boy in vielen Formen und Farben erschienen. Mit Tetris Effect erscheint die neuste Version für PlayStation 4 am 9. November. Neues Gameplay-Material hat IGN zusammengetragen.

Tetris Effect* wird unter der Leitung von Tetsuya Mizuguchi entwickelt, CEO von Enhance Games und in der Vergangenheit verantwortlich für Rez Infinite und Lumines. In jeder der über 30 Stages gibt es eigene Musik, Soundeffekte, Grafikstile und Hintergründe. Je nach Spielweise wird man dabei auch Veränderungen feststellen können. Steckt man in der Klemme, wird man auch die Zeit anhalten können. Verschiedene Spielmodi sorgen für zusätzliche Abwechslung. Tetris Effect ist zudem PlayStation-VR-kompatibel.