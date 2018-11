Neues Artwork zu Travis Strikes Again: No More Heroes – Handelsversion taucht kurzzeitig auf

Entwickler Grasshopper Manufacture zeigt ein neues Artwork zum Action-Adventure Travis Strikes Again: No More Heroes für Nintendo Switch mit einigen Charakteren aus dem Spiel. Überdies scheint die Veröffentlichung einer physischen Version, zumindest in Nordamerika, sehr wahrscheinlich. So listete GameStop online für kurze Zeit das Spiel für 39,99 US-Dollar. Angekündigt ist die Veröffentlichung bislang nur digital.

Spiele Spiele im Spiel

Das Spiel wird sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes spielen. Antagonist Badman sehnt sich nach Vergeltung an Travis Touchdown für den Mord an seiner Tochter Badgirl. Dabei werden die beiden zu Beginn ihrer Auseinandersetzung in verschiedene Videospiele teleportiert.

Die legendäre Spielekonsole Death Drive Mark 2 ist Ausgangspunkt dieses Abenteuers. Sieben Spiele erwarten Travis – darunter ein Action-, ein Renn- und ein Puzzle-Spiel. Mit je einem Joy-Con gewappnet, können sich zwei Spieler in der kooperativen Multiplayer-Action zusammentun. Außerdem wird ein „Adventure Mode“ versprochen, der eine „neue Story“ erzählt.

Travis Strikes Again: No More Heroes wird für Nintendo Switch am 18. Januar 2019 erscheinen. Wir haben das Spiel für euch auch auf der Gamescom 2018 angespielt.

via Siliconera