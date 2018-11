Jump Force: Piccolo und Cell zeigen sich in ersten Bildern

By

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Nach der Ankündigung der beiden neuen Charaktere Piccolo und Cell für Jump Force in den japanischen Fachmagazinen hat Bandai Namco nun mit offiziellen Details und Bildern nachgelegt. Die beiden Charaktere aus dem Dragon-Ball-Universum schließen sich dem Roster in Jump Force an! Außerdem gibt es ein paar neue Infos zum Avatar-Erstellungsmodus.

Cell – ein genetisch erschaffener Krieger, der die Eigenschaften der größten Kämpfer aufweist, welche die Erde bewohnt haben. Und der Namekianer Piccolo, der einst ein geschworener Feind Son-Gokus war, nun aber als Held an seiner Seite kämpft. SpielerInnen werden außerdem in der Lage sein, Gegenstände aus allen Franchises innerhalb des Spiels im Avatar-Erstellungsmodus zu verwenden. So können beispielsweise Teile aus Dragon Ball und Hunter X Hunter mit denen aus Yu-Gi-Oh! oder NARUTO kombiniert werden.

Ab sofort kann Jump Force digital für Xbox One und PCs sowie ab morgen für PS4 vorbestellt werden.

Vorbesteller können aus drei verschiedenen Versionen wählen: Das Standardspiel, die Deluxe-Edition und die Ultimate-Edition. Die Deluxe-Edition des Spiels enthält das Standard-Spiel und den Charakter-Pass. Dieser enthält 9 weitere DLC-Charaktere, welche nach dem Launch veröffentlicht werden, sowie vier Tage früheren Zugriff auf jeden DLC. Die Ultimate-Edition enthält neben allen oben genannten Elementen 16 zusätzliche T-Shirts für den Avatar im Spiel, ein Starterpaket mit zusätzlichen Gegenständen und Boosts sowie drei Tage früheren Zugriff auf das komplette Spiel. SpielerInnen, die eine beliebige Version des Spiels vorbestellen, erhalten außerdem ein zusätzliches Lobby-Fahrzeug und drei exklusive Avatar-Kostüme zur Verwendung im Spiel.

Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital).