Japanischer TV-Spot zu Tales of Vesperia: Definitive Edition veröffentlicht

Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco

Weihnachten findet für den einen oder anderen JRPG-Fan in diesem Jahr ein wenig später statt! Denn Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint bekanntlich erst am 11. Januar 2019 weltweit. Wobei, so lange dauert das zum Glück auch gar nicht mehr. Mit einem neuen TV-Spot aus Japan könnt ihr euch jedenfalls schon einmal in die richtige Stimmung bringen.

Tales of Vesperia war ursprünglich ein Xbox-360-exklusiver Hauptteil der Tales-of-Reihe, welcher in Japan und Nordamerika 2008 sowie in Europa 2009 erschien. Dabei blieb es nur nicht lange, denn nicht viel später kündigte Bandai Namco eine PlayStation-3-Version für Japan an, die mit allerhand neuen Inhalten und Verbesserungen daherkam. Darunter ein komplett neuer Charakter namens Patty Fleur, Flynn Scifo als vollwertiges Teammitglied, eine Möglichkeit Szenen zu überspringen, neue Handlungsabschnitte, Nebenereignisse und Plaudereien sowie hinzugefügte (Bonus-)Dungeon, Minispiele, Kostüme, Endgegner und Gigant-Monster. All diese Inhalte sind nun auch im Remaster enthalten.

Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint für PS4, Xbox One und Nintendo Switch* sowie PCs via Steam am 11. Januar 2019.

via Gematsu