Mario Tennis Aces stellt Mutant-Tyranha und Shy Guy vor

By

Bildmaterial: Mario Tennis Aces, Nintendo / Camelot

Weitere Verstärkung für Mario Tennis Aces! Mit Mutant-Tyranha und Shy Guy wurden die nächsten beiden Neuzugänge für den sportlichen Wettkampf in je einem Video vorgestellt. Um diese frühzeitig nutzen zu können, müsst ihr vom 1. Dezember bis 1. Januar an Online-Turnieren teilnehmen. Mutant-Tyranha steht euch in Einzel-Turnieren zur Wahl, Shy Guy findet ihr im neuen Doppel-Gruppenturnier. Nach dieser Frist stehen die beiden dann allen Spielern zur Verfügung.

Mario Tennis Aces ist seit dem 22. Juni 2018 für Nintendo Switch erhältlich und wird laufend mit neuen Charakteren versorgt. Im nächsten Jahr folgen dann Luma, Pauline und Boom Boom. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.