Japanische Verkaufscharts: Luigi springt vor Call of Duty; die Switch ist bereits im Hype-Modus

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts schafft es tatsächlich ein 3DS-Spiel an die Spitze. Der Neuauflage des GameCube-Klassikers von Luigi’s Mansion reichen dafür aber schon 27.000 verkaufte Einheiten. Call of Duty: Black Ops 4 muss die Front räumen. Auch Red Dead Redemption 2 galoppiert langsam gen Mittelfeld.

Die Nintendo Switch – bzw. ihre Käufer – scheinen sich auf Pokémon Let’s Go und Super Smash Bros. Ultimate vorzubereiten. Der Hardware-Boost auf über 54.000 verkaufte Konsolen ist jedenfalls nicht mit neuer Software in dieser Woche zu rechtfertigen.

Käufer wollen wohl vermeiden, trotz Bundles und Weihnachtsgeschäft Gefahr zu laufen, bei der Veröffentlichung der Blockbuster vor leeren Regalen zu stehen. So profitiert Zelda: Breath of the Wild. Das Spiel legt um 23% zu, die Neukäufer wollen schließlich auch gleich ein Spiel zum Loslegen haben.

01./00. [3DS] Luigi’s Mansion (Nintendo) {2018.11.08} (¥4.980) – 27.370 / NEW

02./01. [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (Sony) {2018.10.12} (¥7.900) – 25.740 / 443.731 (-34%)

03./03. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 23.333 / 324.685 (-14%)

04./02. [PS4] Red Dead Redemption II (Take-Two) {2018.10.26} (¥8.800) – 16.819 / 184.061 (-51%)

05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.466 / 1.826.744 (+6%)

06./04. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.562 / 357.898 (-7%)

07./06. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.783 / 2.690.893 (+3%)

08./07. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.706 / 1.153.183 (+23%)

09./00. [PS4] Tetris Effect (Sony) {2018.11.09} (¥4.167) – 4.372 / NEW

10./13. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 3.780 / 1.841.692 (+15%)

11./11. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 3.771 / 301.895 (-1%)

12./12. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 3.349 / 1.756.810 (-6%)

13./00. [PS4] Déraciné (Sony) {2018.11.08} (¥3.000) – 3.086 / NEW

14./16. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 2.963 / 639.247 (+10%)

15./09. [PS4] Assassin’s Creed: Odyssey (Ubisoft) {2018.10.05} (¥8.400) – 2.832 / 85.706 (-33%)

16./15. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.481 / 223.236 (-10%)

17./10. [NSW] Neko Tomo (Bamco) {2018.11.01} (¥5.700) – 2.148 / 6.298 (-48%)

18./14. [PS4] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 2.025 / 153.214 (-30%)

19./28. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX (Square Enix) {2017.03.09} (¥6.800) – 1.977 / 198.896

20./08. [PS4] Soulcalibur VI (Bamco) {2018.10.18} (¥7.600) – 1.824 / 35.590 (-58%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 54.235 (43.747)

PS4 – 16.081 (17.540)

3DS – 6.218 (6.274)

PSV – 1.869 (1.945)

XB1 – 406 (190)

via ResetEra