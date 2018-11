Finale Zahlen: Shenmue 3 hat 81.087 Unterstützer, die insgesamt 7.179.510 US-Dollar zusammentrugen

Bildmaterial: Shenmue III, Ys NET / Deep Silver

Im Mai 2015 kündigte Sony öffentlichkeitswirksam Shenmue 3 für PlayStation 4 an. Auf der Bühne einer E3-Pressekonferenz. Allerdings, „the fate of Shenmue“ war dann erstmal in „den Händen“ der Fans. Die mussten nämlich erstmal eine Kickstarter-Kampagne finanzieren, bevor es so weit ist.

Über die Geldgeber im Hintergrund und die Intransparenz der Kampagne gab es im Anschluss viel Wirbel. Yu Suzuki entschuldigte sich später für fehlende Transparenz und nannte mit Sony und Shibuya Productions die Geldgeber im Hintergrund beim Namen. Auch Shuhei Yoshida bestätigte die finanzielle Unterstützung seitens Sony.

Das ist längst vergessen. Doch auch mehr als drei Jahre später ist das Spiel selbst noch nicht veröffentlicht. Wohl aber lief die sogenannte Slacker-Backer-Kampagne noch bis zum August 2018. Auf diese Weise verlängern erfolgreiche Kickstarter-Projekte ihre Spendenkampagne außerhalb von Kickstarter.

Shenmue 3 konnte so weitere ca. 12.000 Unterstützer akquirieren. Wie man nun bekanntgab, kamen final genau 81.087 Unterstützer und 7.179.510 US-Dollar zusammen. Gemeinsam mit Publisher Deep Silver, den man inzwischen an der Seite hat, gab man im August bekannt, dass Shenmue 3 am 27. August 2019 erscheinen wird.