Deutsche Verkaufscharts: Drache Spyro heizt ein, aber nach ganz oben feuert er sich nicht

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts sorgt Spyro für Furore. Der liebenswerte Drache schafft es in seiner HD-Neuauflage Spyro: Reignited Trilogy auf Rang 4 der PS4-Charts und immerhin Rang 6 der Xbox-One-Charts. Spitzenreiter in beiden Rankings bleibt erwartungsgemäß Red Dead Redemption 2. Die Silberplätze gehen an Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) und FIFA 19 (Xbox One).

In den PC-Charts bleibt der Football Manager 2019 vor Die Sims 4 an der Spitze. In den deutschen Switch-Charts bleibt Super Mario Party das Spiel der Stunde, Mario Kart 8 Deluxe saust wieder auf Rang 2 vor. Auch in den 3DS-Charts kann Luigi’s Mansion die Spitze verteidigen. Dahinter landet Animal Crossing: New Leaf.

