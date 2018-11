Neue Umsetzung: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch

Bildmaterial: Dead or Alive Xtreme 3, Koei Tecmo

Im Rahmen des Dead or Alive Festivals 2018 hat Koei Tecmo Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Der Titel soll am 20. März 2019 in Japan erscheinen, ein Erscheinungsdatum für den Westen wurde leider nicht genannt. Somit bleibt abzuwarten, ob das Spiel überhaupt bei uns erscheinen wird.

Ursprünglich erschien Dead or Alive Xtreme 3 für PlayStation 4 und PS Vita. Eine Besonderheit an der Scarlet-Version ist, dass Misaki aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, welches ursprünglich für PCs erschien, enthalten sein wird. Die offizielle Webseite zum Spiel sowie Vorbestellungen sollen ab dem 19. November zugänglich sein.

via Gematsu