Darksiders 3: Neuer Trailer stellt Furys Pferd vor

Bildmaterial: Darksiders 3, THQ Nordic / Gunfire Games

Kurz vor der Veröffentlichung am 27. November gibt es nochmals einen neuen Trailer zu Darksiders 3. Erst vor wenigen Tagen wurde das Intro des Spiels veröffentlicht. Zusätzlich könnt ihr euch einige neue Screenshots anschauen.

Kommen wir aber zurück zum aktuellen Video. Dieses trägt den Titel „Horse With no Name“ und stellt das Pferd namens Rampage von Protagonistin Fury ins Zentrum. Im Video spielt eine Neuinterpretation des Hits der Band America von 1971 mit dem gleichen Titel wie das Video.

Vernichte die Todsünden

In Darksiders 3 übernehmt ihr die Rolle der Protagonistin Fury, die bereits in den ersten beiden Teilen angedeutet wurde. Vom Rat hat sie den Auftrag angeboten bekommen, die sieben Todsünden zu vernichten, den sie selbstbewusst angenommen hat. Zeitgleich zu den Ereignissen aus Darksiders 2 spielend, schnetzelt ihr euch also in alter Hack-’n‘-Slash-Manier durch eine offene, frei erkundbare, post-apokalyptische Welt, die euch während eurer Aufgabe zudem in den Himmel und die Hölle schickt.

Darksiders 3 wird am 27. November für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu