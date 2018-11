Bildmaterial: Arc System Works

Über Twitter hat Arc System Works das Event Arc System Works Festival 2019 enthüllt. Die Veranstaltung findet vom 13. bis zum 14. August 2019 in Pacifico Yokohama statt. Zum Programm gehören spielbare Demos, Wettbewerbe, Konzerte, Bühnengespräche und Events für die Fans. Derzeit arbeitet die Firma an Titeln wie Kill la Kill the Game: IF und Wizard’s Symphony.

via Gematsu