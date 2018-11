Besser als Zelda: Breath of the Wild: Auf jeder zweiten Switch-Konsole befindet sich Fortnite.

Als Nintendo eine Nintendo Switch im Bundle mit Fortnite ankündigte, war bei manchen Fans das Gelächter groß. Ein Bundle mit einem Gratis-Spiel. Doch das Bundle hat seine Daseinsberechtigung. Und zwar nicht nur für Sichtbarkeit im Weihnachtsgeschäft. Fortnite ist auf Nintendo Switch nämlich außerordentlich beliebt.

Wie Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht verraten hat, habe „fast die Hälfte“ aller Konsolenbesitzer das Spiel heruntergeladen. Bei inzwischen 22,86 Millionen verkauften Konsolen sind das also ungefähr 11,4 Millionen Downloads. Von verkauften Einheiten kann man da freilich nicht sprechen, trotzdem lohnt ein Vergleich.

In die Nähe dieser Zahl kommen nämlich auf Nintendo Switch sonst nur Zelda: Breath of the Wild (10,28 Millionen), Mario Kart 8 Deluxe (11,71 Millionen) und Super Mario Odyssey (12,17 Millionen). Fortnite befindet sich also zahlenmäßig in einer ziemlich illustren Runde.

