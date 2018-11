Atlus strahlt Persona 5 the Animation: Dark Sun… am 29. Dezember aus, tags zuvor eine Zusammenfassung

Bildmaterial: Persona 5 the Animation: Dark Sun…, Atlus

Atlus kündigt für das japanische Fernsehen die Ausstrahlung von Persona 5 the Animation: Dark Sun… (tatsächlich mit dem Auslassungszeichen) für den 29. Dezember um 16:00 Uhr unserer Zeit an. Einen Tag vorher, am 28. Dezember um 16:00 Uhr, gibt es eine Zusammenfassung der Geschehnisse aus Persona 5 the Animation. Nachfolgend findet ihr ein Key Visual, den offiziellen Teaser-Trailer gibt’s bei Dailymotion via Persona Central.

via Gematsu