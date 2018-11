Atelier Lulua: Veröffentlichungstermin für Japan bestätigt

Bildmaterial: Atelier Lulua: The Scion of Arland, Koei Tecmo / Gust



Gemeinsam haben der Publisher Koei Tecmo und der Entwickler Gust das Veröffentlichungsdatum von Atelier Lulua: The Scion of Arland verkündet. In Japan soll das Rollenspiel am 20. März 2019 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Zu dieser Neuigkeit gibt es den ersten Trailer, der euch bewegtes Material aus dem Videospiel präsentiert.

Eine Geschichte, die von „Vererbung“ handelt und sich um „alte Aufzeichnungen“ dreht. Der Schauplatz ist Arklys. Diese Stadt befindet sich an der Grenze der Republik Arland. An diesem Ort lebt ein Mädchen, das unter den wachsamen Augen von Piana die Kunst der Alchemie erlernt. Jeden Tag bemüht sich das Mädchen, verschiedene Synthesen zu meistern. Ihr Traum ist sehr einfach: Die große Alchemistin zu übertreffen, die ihre eigene Mutter ist. Der Name ihrer Mutter lautet Rorolina Frixell.

Das Mädchen, welches den Nachnamen Frixell geerbt hat, stößt eines Tages auf ein Buch. Dieses Werk kann nur von ihr gelesen werden. Die Schriften sind unglaublich schwierig zu verstehen. Nachdem sie die erste Seite entschlüsselt hat, glaubt sie mit Gewissheit, dass in diesem Buch eine besondere Macht steckt. Ihre natürliche Neugierde und ihr Traum bringen sie dazu, das Buch zu entziffern. Diese Entscheidung führt dazu, dass nicht nur Arklys, sondern auch ganz Arland eine Wahrheit erfahren.

Atelier Lulua: The Scion of Arland soll im Frühling 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam in Europa und Nordamerika erscheinen.

via Gematsu