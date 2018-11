Animiertes Video zu Starwing Paradox von Square Enix

By

Square Enix hat ein animiertes Video zu Starwing Paradox veröffentlicht. In diesem Spiel treten die Spieler gegeneinander an, wobei die Teams aus acht Spielern bestehen und Mechas steuern. Starwing Paradox soll hochwertige Animationen mit einem schnell laufenden Kampfsystem kombinieren. Für die Animationen und die verschiedenen Schauplätze ist Sunrise zuständig.

Weiterhin setzt sich das Team aus dem Produzenten Naohiro Ogata (Mobile Suit Gundam Unicorn), Charakterdesigner Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion) sowie Ippei Gyoubu (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) und Jun’ya Ishigaki zusammen.

Das Mecha-Action-Spiel soll in Japan am 21. November in den Spielhallen erscheinen.

via Gematsu