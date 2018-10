Sword Art Online VR: Lovely Honey Days jetzt erhältlich

Zum Anime-Hit Sword Art Online gibt es die unterschiedlichsten Videospiel-Adaptionen. Doch wie auch im Anime ist es Kirito und Asuna dank vieler Kämpfe leider nicht lange vergönnt, ihre junge Liebe auszuleben. Dem will Bandai Namco Entertainment entgegensteuern! Denn ab sofort ist Sword Art Online VR: Lovely Honey Days für iOS und Android erhältlich, allerdings ist der Titel bislang nur in Japan verfügbar.

Verbringt ein Date mit Asuna Yuuki

Sword Art Online VR: Lovely Honey Days wird aus sieben Episoden bestehen, wovon die erste kostenlos erhältlich ist. Als Kirito könnt ihr nun mit eurer Asuna auf dem Smartphone in bester VR-Manier in sieben unterschiedlichen Situationen wie dem Strand oder den heißen Quellen interagieren. Wenn ihr euch geschickt in den Dialogen anstellt, könnt ihr Asuna sogar sehr nahe kommen. Im sogenannten Relaxation Mode könnt ihr sogar an jedem Ort Aufnahmen von Asuna machen.

Im Spiel ist zudem ein Chat Mode eingebaut, in dem ihr euch mit Asuna unterhalten könnt. Falls ihr euch im Chat verabredet, wechselt das Spiel zum VR Mode, in dem ihr die Verabredung mit Asuna abhalten könnt. Doch auch ohne VR Mode könnt ihr euch mit Asuna treffen und die gemeinsame Zeit genießen.

