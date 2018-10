Tokyo Chronos: Die letzten Stunden von Yuria Togoku

By

MyDearest hat ein neues Video zu Tokyo Chronos veröffentlicht, das den Namen „Yuria’s Misc. Note: Secret Movie“ trägt. In dieser Aufnahme seht ihr, wie Yuria Togoku darüber nachdenkt, wie sie die letzten Stunden ihrer Zeit verbracht hat.

Yuria Togoku (gesprochen von Shoko Yuzuki) – Alles an diesem Mädchen mag zwar kindlich wirken, aber tatsächlich ist sie eine staatlich anerkannte Physikerin mit außerordentlichem Talent. Ihr seltsames Stofftier Patty gibt sie nie aus der Hand. Sie ist jemand, der alles in ihrer eigenen Art und Weise erledigt, aber sobald ihre Freunde in Schwierigkeiten geraten, ist sie sofort zur Stelle und versucht die Lage mittels ihres ausgeprägten Denkvermögens zu lösen.

Tokyo Chronos soll Anfang 2019 für Oculus und Steam VR erscheinen. Im Mai 2019 soll der Titel für PlayStation VR veröffentlicht werden.

via Gematsu