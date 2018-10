Sean Bean ist das erste Elusive Target in HITMAN 2

Warner Bros. und IO Interactive sind auf der Zielgeraden, in etwa einem Monat erscheint HITMAN 2. Und so gibt es immer mehr Details zum Spiel. In dieser Woche stellte man bereits einen kompetitiven 1-gegen-1-Modus vor. Heute geht es mit einem renommierten Schauspieler weiter. Sean Bean wird das erste Elusive Target in HITMAN 2 sein.

Bean übernimmt die Rolle des ehemaligen MI5-Agents Mark Faba. Der als „Der Unsterbliche“ berüchtigte Faba ist bekannt als unübertroffener Meister in der Kunst, seinen eigenen Tod vorzutäuschen und landet damit auf der Kopfgeld-Liste der International Contract Agency (ICA). Das schwer zu fassende Ziel Nr. 1 wird am 20. November – eine Woche nach dem Launch von HITMAN 2 am 13. November – veröffentlicht werden und 10 Tage lang spielbar sein.

Im neuen Trailer können Fans außerdem über drei verschiedene im Trailer vorkommende Gegenstände abstimmen, um eine exklusive HITMAN-2-Waffe freizuschalten, die zum Spiel hinzugefügt wird. HITMAN 2 erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und PCs.