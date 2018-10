Red Dead Redemption 2: Was dann geschah… Das wusstest du garantiert nicht über den Rockstar-Kracher

Glosse

Wir sind kurz vor dem Release. Die Reviews sind rausgeballert. Sie sind alle überragend. Das interessiert keinen. Reviews zu Red Dead Redemption 2 interessieren eigentlich nur Leute, die sich Red Dead Redemption nicht gleich kaufen wollen. Jetzt kommt das Coverage. Wenn ihr dachtet, wir haben vor dem Release aus jedem noch so absurden Detail einen Artikel geschustert, dann wartet mal ab.

Tester sind sich bei Red Dead Redemption 2 einig: Super Spiel! Super News. Super geil. Die allerbesten Easter-Eggs, die geheimsten Geheimnisse – gebt Gas Jungs, das muss zuerst raus. Red Dead spielt Geld für Rockstar ein. Viel Geld sogar. Klar. Geht auch immer, besonders bei Open-World-Spielen: Wie lange braucht der Spieler, um die Karte zu durchqueren? Und die Leute wollen das ja auch wissen. Mit Pferd, ohne Pferd? Wie viele Artikel am Tag machen wir, Chef? BAM, BAM, BAM!

Pferde, Pferde, Pferde! PC-Version, PC-Version, PC-Version. Geleakt. Erwähnt. Hinweise! So stehen die Chancen. Sogar die guten, alten Cheats sind zurück. Glitch! Gold! Geld! Passiert eigentlich gerade noch etwas anderes in der Videospielwelt? Bestimmt. Aber nichts, was so oft gegoogelt wird wie Red Dead Redemption 2. Krankenscheine, versteckte Botschaften, lustige Videos, Easter-Eggs – oh, hatten wir schon. Inzwischen vertippe ich mich nicht mal mehr bei „Red Dead Redemption“. Durchhalten, ein paar Tage noch.