Pokémon Go: Mit dem Adventure-Sync-Modus zählt die App endlich auch im Hintergrund eure Distanz

Es dürfte kein Zufall sein, dass Pokémon Go gerade in diesen Wochen einige sehr populäre Updates und Funktionen erhält. Schließlich steht auch Pokémon Let’s Go für Nintendo Switch vor der Tür und beide Spiele werden wohl kräftig voneinander profitieren.

Nachdem seit einigen Tagen die Pokémon der Sinnoh-Region in Pokémon Go auftauchen, gibt es nun ein weiteres lange gewünschtes Update. Niantic stellte die Funktion Abenteuer-Sync vor. Damit wird die zurückgelegte Distanz auch erfasst, wenn die Pokémon-Go-App nicht geöffnet ist. Die Funktion wird im Hintergrund ausgeführt und ist mit Google Fit auf Android bzw. der Health-App auf Apple-Geräten verbunden.

Somit muss man nicht mehr ständig die App geöffnet und das Mobilgerät aktiviert haben, um gelaufene Distanzen zu erfassen. Eier werden also nun dank Adventure-Sync auch im Hintergrund ausgebrütet. Das gilt auch für gefundene Bonbons. Bisher war dies nur mit Pokémon Go Plus möglich, das darüber hinaus noch auf Knopfdruck Pokémon fangen kann und PokéStops dreht.

Außerdem erhältst du im Rahmen von Abenteuer-Sync einen wöchentlichen Bericht, der dir einen Überblick über deinen Fortschritt beim Ausbrüten und gefundene Bonbons sowie wichtige Statistiken zu deiner Aktivität gibt. Über dein Trainerprofil kannst du erfahren, wie viele Kilometer du in der vergangenen Woche gelaufen bist. Du kannst jede Woche Belohnungen für erreichte Meilensteine verdienen und du erhältst Pushbenachrichtigungen, wenn dein Kumpel-Pokémon ein Bonbon gefunden hat oder wenn ein Ei bald ausgebrütet ist.

via Niantic