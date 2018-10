Peach Ball: Senran Kagura zeigt sich mit neuem Gameplay

By

Bislang hat die Senran-Kagura-Reihe neben Spielen und einem Manga auch eine Animeserie hervorgebracht. Besonders die Videospielreihe zeigt sich dabei vielseitig. Musou-Action, Wasserschlachten und Massage-Sessions haben Senran-Kagura-Fans bereits bestritten. Mit Peach Ball: Senran Kagura gibt es einen weiteren Genre-Ausflug. Das Pinball-Spiel, das die HD-Rumble-Funktion von Nintendo Switch voll ausnutzen möchte, wird am 13. Dezember 2018 in Japan veröffentlicht.

Nun haben Marvelous und Honey∞Parade Games einen weiteren Trailer veröffentlicht, der euch das Gameplay des Spiels näherbringt. In einer Art Freizeitpark räkeln sich die Schülerinnen einer Ninja-Akademie in Tierkostümen auf dem Pinballfeld. Während einer Pinballpartie erhaltet ihr sogar die Chance, „Sexy Challenge“-Szenen freizuschalten. Zudem könnt ihr die Mädels so für eine Spielrunde kostümieren, wie ihr es möchtet.

Bislang steht eine Ankündigung für Europa und Nordamerika noch aus.

via Gematsu