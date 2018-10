Das Eröffnungsvideo zu Death end re;Quest

By

Idea Factory International hat das Eröffnungsvideo zum Rollenspiel Death end re;Quest veröffentlicht. Der Titel wird Anfang 2019 auch seinen Weg nach Europa und Nordamerika für PlayStation 4 finden. Death end re;Quest erscheint in beiden Regionen in physischer Form im Handel sowie als digitale Fassung. Die lokalisierte Version bietet eine japanische sowie englische Tonspur.

Wechselt das Genre

Death end re;Quest bedient sich an den Elementen eines klassischen Rollenspiels und dreht diese auf den Kopf. Ihr als Spieler seid in der Lage, das Genre des Videospiels zu ändern. Nach Bedarf wechselt ihr den Spielmodus von Rollenspiel in einen Fighter, Shooter oder eine Slot-Maschine. Um eure vermisste Freundin zu finden, springt ihr zwischen der realen Welt und der virtuellen Spielwelt. Durch eure Entscheidung schaltet ihr eines der Enden frei, doch wird dieses Ende eure Freundin retten? Wählt weise, denn die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwindet…

Gefangen in der virtuellen Welt

Arata Mizunashi ist ein Spieleentwickler, der eines Tages eine Benachrichtigung erhält, dass Shina Ninomiya ihm eine E-Mail geschickt hat. Die Tatsache ist merkwürdig, denn Shina ist seine Arbeitskollegin, die vor einem Jahr spurlos verschwunden ist. Gemeinsam haben die beiden an dem Projekt World’s Odyssey (W.O.D.) gearbeitet. Mit diesem Videospiel wollten sie eine atemberaubende Landschaft erschaffen, die aus hochmodernen Technologien angetrieben wird. Allerdings stoppte die Produktion, als Shina plötzlich verschwand…