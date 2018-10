PC-Crash hätte fast zum Aus von Pokémon geführt

Sozusagen pünktlich zum Hype um Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! interviewte Polygons Allegra Frank Junichi Masuda. Seines Zeichens Komponist und Programmierer der ersten Pokémon-Spiele, beantwortet Masuda unter anderem die Frage nach der glücklichsten Erinnerung während der Entwicklung von Pokémon Rot und Blau.

Wenn der Computer streikt…

So fand die Entwicklung der Spiele auf Sun SPARCstation 1 Unix-Computerstationen statt. Masuda erinnert sich, dass die Computerstationen regelmäßig abstürzten – wie eigentlich zahlreiche Computer der 80er- und 90er-Jahre. Etwa auf halber Strecke der Fertigstellung, vielleicht im vierten Jahr, gab es laut Masuda einen ziemlich schwerwiegenden Systemabsturz an einer der Computerstationen. Es handelte sich dabei um den Computer mit der Gesamtheit der Daten über alle Pokémon, die Charaktere und im Prinzip allem anderen. Masuda wusste, dass das Schicksal des Titels besiegelt wäre, wenn die Daten nicht gerettet werden können.

Selbst Anrufe bei seinem früheren Arbeitgeber auf der Suche nach Hilfe blieben Masuda nicht erspart. Neben englischen Büchern zu den Computerstationen landete Masuda auf der Suche nach Hilfe auf Nifty Serve, einem japanischen CompuServe-Äquivalent. Wie genau die Daten gerettet wurden, erklärt Masuda nicht, weiß aber, dass diese Phase der Entwicklung die nervenaufreibendste war.

Die Nachtschichten schlugen sich Masuda und ein weiterer Entwickler übrigens mit lauter Techno-Musik um die Ohren. So laut, dass sich die Büroräume angefühlt haben wie ein Techno-Club, so Masuda.

Hätten Masuda und die Entwickler die Daten damals nicht retten können, dann würde es den neuesten Serienableger vielleicht gar nicht geben. So erscheinen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go Evoli! am 16. November für Nintendo Switch.