Ankündigung von Persona 5 the Animation: Dark Sun

Nachdem die 26. und somit letzte Folge von Persona 5 the Animation ausgestrahlt wurde, kündigte Atlus den speziellen Anime Persona 5 the Animation: Dark Sun an. Ende des aktuellen Jahres soll Persona 5 the Animation: Dark Sun gesendet werden. Weitere Informationen enthüllte Atlus dazu noch nicht, aber präsentierte bereits ein Teaser-Video. Was stellt ihr euch unter diesem Titel vor?

via Gematsu