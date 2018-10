Omega Vampire: Otome erscheint in Japan für Switch

Das Otome Omega Vampire mit dem Schwerpunkt auf Boys Love soll laut Publisher Prototype in Japan im Frühling 2019 für das System Nintendo Switch erscheinen. Dieses Videospiel wurde von Karin Chatnoir Omega entwickelt und erschien ursprünglich im Dezember 2016 für PCs.

Eine Welt, in der sich Menschen und Vampire ein Minimum an Koexistenz teilen. Wir schreiben das Jahr 20XX in Yokohama. Das Forschungsunternehmen Aoi hat durch die Entwicklung einer künstlichen Blutquelle „EX-BLOOD“ dem Blutmangel ein Ende gesetzt und damit einen Lichtblick in die Medizin gebracht. Zur gleichen Zeit tauchen Vampire auf, die bisher versteckt in den Schatten lebten. Sie verkünden, dass sie nun mit den Menschen koexistieren werden und beginnen, sich langsam in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Von Natur aus bevorzugen Vampire menschliches Blut, sodass einige von ihnen weiterhin die Menschen angreifen. Die Vampire, die dagegen ein friedliches Zusammenleben anstreben, versuchen zwar, gegen die anderen Blutsauger vorzugehen, aber „Vampirjagden“ sind weit verbreitet. Ein Grund dafür ist auch der rauschähnliche Zustand, den ein Mensch erlebt, wenn er das Blut eines Vampirs trinkt.

Während eines Unfalls erleidet der Protagonist Moriya Keiichi eine lebensgefährliche Verletzung. Sein bester Freund, Aoi Setsuna, rettet sein Leben mit einer brandneuen Droge, welche die Heilfähigkeiten der Vampire besitzt. Als Nebenwirkung verwandeln sich Keiichis Attribute von Beta in Omega. Seine neuen Omega-Pheromone ziehen allerdings Vampire an. Eines Tages wird er vor einer schrecklichen Attacke bewahrt. Sein Retter ist Ooizumi Genma, ein Alpha-Vampire. Keiichi hasst die Vampire und lehnt daher seine Hilfe ab, doch er selbst ist zu einem Halb-Vampir geworden und das Verlangen nach Blut wächst in ihm.

via Gematsu