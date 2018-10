Neuer Trailer zu Yomawari: The Long Night Collection

Weiter geht’s mit der neuen Trailerreihe zu Yomawari: The Long Night Collection für Nintendo Switch. Diesmal liegt der Fokus des Videos auf Haru und Yui, den beiden Charakteren aus dem Ableger Midnight Shadows. Ihr erfahrt mehr über ihre Beziehung zueinander.

Yomawari: Night Alone ist bislang für PlayStation Vita und PCs erschienen, während Yomawari: Midnight Shadows für PlayStation 4, PlayStation Vita und PCs erhältlich ist. Yomawari: The Long Night Collection erscheint für Nintendo Switch am 26. Oktober auch im Handel in Europa*.

via Dualshockers