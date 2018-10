Neue Screenshots zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht

Tatsache: In etwa drei Monaten erscheint tatsächlich Kingdom Hearts 3. Pünktlich zum Drei-Monats-Countdown veröffentlichte Square Enix einige neue Screenshots aus dem Spiel. Auf den Bildern seht ihr Twilight Town und den Olymp sowie zahlreiche Charaktere, auf die ihr im Spiel trefft.

Kingdom Hearts 3 erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*. Wenn ihr Kingdom Hearts 3 vorab selbst ausprobieren möchtet, habt ihr bei mehreren Messen und Events in den nächsten Monaten die Chance dazu. An diesem Wochenende zum Beispiel bei Game City in Wien.