Neue Map für Haunted Dungeons: Hyakki Castle

Happinet hat ein kostenloses Update für Haunted Dungeons: Hyakki Castle (Nintendo Switch und PlayStation 4) oder Hyakki Castle (PCs) veröffentlicht, das den Dungeon „Revenge of the Doman“ in das Hauptspiel einfügt.

Revenge of the Doman

Der Zusatz ist für die Spieler verfügbar, die bereits die beängstigende Hauptgeschichte abgeschlossen haben. In der neuen Map warten nicht nur gefährliche Bosse, sondern auch Yokai, die neue Angriffsmuster verwenden. Dazu gibt es einen Zeitmodus, den man freischalten kann, um seine Fähigkeiten zu testen.

Weiterhin hat Happinet die Rückmeldungen der Spieler vernommen und sich um bestehende Probleme gekümmert. Nun beheben Patches die folgenden Probleme:

die Spawn-Positionen der Gegner wurden angepasst

die Drop-Rate für Essen wurde angepasst

Textfehler wurden behoben

ein Fehler, der dafür sorgte, dass die Gegner von der Decke fallen, wurde behoben

die Gegner in den schwierigeren Verliesen haben nun 20 Prozent weniger an Lebensenergie

Hyakki Castle bietet die Möglichkeit die Party in zwei Teams zu spalten, die zusammenarbeiten und dabei einzigartige Fähigkeiten einsetzen können. Dabei kann man bis zu vier Aktionen zur selben Zeit ausrüsten, um sich mit Magie, Projektilen und anderen Skills vor den Gefahren im düsteren Schloss zu verteidigen.

Die Spielwelt in Hyakki Castle wird durch ein spukendes Schloss aus dem 18. Jahrhundert dargestellt, in welchem sich Spieler zahlreichen mythischen Kreaturen aus der japanischen Literatur stellen müssen. Die Kreaturen und Geister werden stilecht in Ukiyo-e-Art dargestellt und sind von Überlieferungen, Niederschriften und japanischen Künstlern inspiriert. Das besagte Schloss befindet sich auf der Hyakki-Insel, auf welche Verbrecher und Straftäter verbannt wurden. Nach mysteriösen Vorkommnissen im Exil entscheidet sich das Shogunat, vier Spione zu einer Aufklärungsmission in das Schloss zu schicken. Untermalt wird der Trip in das Geisterschloss von traditioneller, japanischer Musik.

via Gematsu