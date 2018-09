Das war… Kalenderwoche 39/2018

Nach der Tokyo Game Show geht es heute relativ ruhig zu und her, womit wir die Woche und den Monat abschließen können. Unter anderem für Aufregung sorgten jedoch Mikrotransaktionen, eine bekannte Synchronstimme und Sonys Handheld-Zukunft. Neben allen Videos der Woche stellen wir euch ganz am Schluss auch noch unsere beiden aktuellen Reviews vor. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen sind immer wieder Anlass für Diskussionen. In den letzten Tagen war das bei Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) der Fall, hier wird man Dante mit echtem Geld beschleunigt verbessern können. Laut Capcom-Regisseur Hideaki Itsuno hat man das eingebaut, um dem Spieler die Freiheit zu lassen, gleich zu Beginn alles freizuschalten. Ob man von dieser Option Gebrauch machen will, bleibt jedem selber überlassen.

Bekanntlich wird die Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, Switch, Xbox One, PC) über neue Inhalte für den Westen verfügen, dazu gehören auch neue vertonte Szenen. Dabei fiel auf, dass Yuri Lowell in diesen Gesprächen nicht mehr von Troy Baker gesprochen wird. Laut eigener Angabe wurde er für die Rolle nicht erneut angefragt, ein Umstand, welcher ihn enttäuscht zurücklässt. Warum Bandai Namco diese Entscheidung getroffen hat, ist unbekannt.

Sony und PlayStation Vita – schon seit Jahren eine nicht mehr ganz harmonische Kombination. Im nächsten Jahr wird der Handheld in Japan noch produziert, danach beendet Sony auch dort die Auslieferungen. Für alle Fans von Sony-Handhelds kommt es aber noch schlimmer, denn ein Nachfolger ist auch nicht geplant. Sehr viel erfolgreicher läuft da Xenoblade Chronicles 2 (Switch), hier ist man von den Verkaufszahlen, insbesondere im Westen, überrascht. Hier fasst man schon die Zukunft ins Auge und überlegt sich, mit der Reihe eine neue Richtung einzuschlagen.

Eine eher unerwartete Kollaboration wurde zu Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) bekannt, denn der Opening-Titelsong entsteht in Zusammenarbeit des achtfachen Grammy-Preisträgers Skrillex und der berühmten Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada. Anhören können wir uns dieses Musikstück leider noch nicht. Eine weitere interessante Meldung gibt es zu Omega Labyrinth Life (Switch), dabei geht es um die Konsolenwahl. Laut Producer Yosuke Uchida ist diese jedoch recht einfach mit dem Touchscreen zu erklären.

Auch einige Neuankündigungen gab es in den letzten Tagen zu verzeichnen. Dazu gehören Castlevania Requiem (PS4) (bestehend aus Symphony of the Night und Rondo of Blood), ein neues Spiel aus der Pro-Yakyuu-Spirits-Serie (PS4, Vita) und Minoria (Switch, PC) von Entwickler Bombservice. Zudem gab es zu Kemono Friends Picross (Switch) ein erstes Video und die West-Ankündigung zu verzeichnen. Konkretisiert wurde auch das Projekt Root Letter: Last Answer (PS4, Switch, Vita), neben den geplanten Plattformen gibt es auch ein erstes Video und den Japan-Termin. Ein weiteres Trailer-Debüt gab es zu Kamen Rider: Climax Scramble (Switch) zu verzeichnen. Den Eröffnungsfilm ansehen könnt ihr euch zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS), zudem gibt es weitere Charakter-Videos (Link 1, Link 2) zum kommenden Dungeon Crawler. Auch einige Spiele sind neu erschienen, entsprechende Launchtrailer gibt es zu Valkyria Chronicles 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (PS4, Switch, PC) (Link), CrossCode (PC) (Link) und My Brother Rabbit (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) zu sehen.

Im Folgenden zeigen wir euch noch alle weiteren Videos der Woche! Dabei wurde zunächst ein neues Pokémon vorgestellt, welches erstmals in Pokémon Go (Mobil) gesichtet werden konnte. Ein ausführliches Einführungsvideo könnt ihr euch zu Super Mario Party (Switch) ansehen und zwei Videos zum neuen Projekt des Yakuza Studios, Judge Eyes (PS4), gibt es unterdessen in einer stark erweiterten Version. Capcom präsentierte uns den nächsten Robot Master aus Mega Man 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC), zu The World Ends With You -Final Remix- (Switch) gibt es einen neuen Werbespot und auch zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch, PC, Vita) gibt es einen aktuellen Trailer. Gleich drei neue Videos geben uns neue Einblicke in Arc of Alchemist (PS4), dabei sehen wir die Erkundung, das Kampfsystem und den Aufbau der Basis. Auch Sega veröffentlichte einen neuen Trailer zu Wonder Gravity: Pino to Juuryoku Tsukai (Mobil), welcher die Charaktere und einen Mehrspieler-Modus zeigt.

Die erste Episode zu Life is Strange 2 (PS4, Xbox One, PC), welche inzwischen erhältlich ist, wurde mit einem neuen Trailer beworben. Ein neuer japanischer Trailer zeigt uns außerdem Warriors Orochi 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) und ebenso wurde uns die verbesserte Version Nobunaga’s Ambition: Taishi with Power-Up Kit (PS4, Switch, PC) vorgestellt, zudem gibt es Einblicke in die Portierung von killer7 (PC). Die Vorstellung der Klassiker aus der SNK 40th Anniversary Collection (Switch) ging in die nächsten beiden Runden und aus Banner of the Maid (PS4, Switch, PC) wurden uns einige Spielelemente präsentiert. Zu The Gardens Between (PS4, Switch, PC) gibt es Einführungen in die Geschichte und ins Spielprinzip, zudem wurde das Veröffentlichungsdatum für Mark of the Ninja: Remastered (Switch) genannt. Neue Inhalte unterwegs in Form von Kollaborationen sind zu Final Fantasy XV (PS4, Xbox One, PC) (Link 1, Link 2).

Inzwischen ebenfalls für Nintendo Switch erhältlich ist Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC), zudem werden alle Versionen mit einem kostenlosen Update versehen. Auch zur Sword-Art-Online-Serie gibt es Neuigkeiten, so werden Sword Art Online: Hollow Realization und Sword Art Online: Fatal Bullet für Nintendo Switch erscheinen und letztgenannter Titel erhält eine vierte Erweiterung. Mit Momodora: Reverie Under the Moonlight wurde eine weitere Switch-Portierung angekündigt, während entsprechende Versionen von Alwa’s Awakening (Link) und Dokuro (Link) ab sofort erhältlich sind. Hierzulande könnt ihr euch auch für Mobilgeräte seit wenigen Tagen die Spiele Monster Hunter Stories (Link) und Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Link) sichern. Einen kurzen Story-Teaser gibt es zu Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One, PC), erstmals ein Video gibt es zur Anime-Serie basierend auf YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World und ab Dienstag erwarten euch neue Spiele im Programm von PlayStation Plus.

Wie angekündigt wollen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die beiden neuen Reviews von JPGAMES werfen! Die erzählte Geschichte in Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) ist zwar recht vorhersehbar, aber insbesondere grafisch hat der Titel einiges zu bieten und verspricht ein ein spaßiges Erlebnis. Mit einigen Probleme technischer Natur zu kämpfen hat hingegen Little Dragons Café (PS4, Switch) (zum Testbericht). Zudem lässt euch das Simulationsspiel nur wenige Freiheiten.