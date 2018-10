Nelke & the Legendary Alchemists: Vorstellungen von Suelle, Lita, Ulrika, Uryu und Bartholomaus

Mit der heutigen News zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World stellen wir euch die Charaktere Suelle Malen, Lita Blanchimont, Ulrika Mulberry, Uryu und Bartholomaus Platane mit kurzen Beschreibungen vor.

Suelle Malen (gesprochen von Hikaru Akao)

Eine der Zwillingsschwestern, die gemeinsam eine Werkstatt betreiben. Suelle ist ein kleiner Wildfang mit einer fröhlichen Persönlichkeit, allerdings kann sie manchmal ziemlich boshaft sein. Sie ist ein Wunderkind und kümmert sich nicht um die Details. Eine große Angst hat sie vor Insekten und wenn ein Insekt auf ihrer Schulter landet, bekommt sie regelrecht einen Anfall.

Lita Blanchimont (gesprochen von Chinami Nishimura)

Eine Frau, die aus einer Welt kommt, in der eine Macht namens Mana die Umwelt erfüllt. Lita ist eine fröhliche Person, sehr offenherzig und liebt belebte Orte. Ihre körperliche Verfassung verursacht ihr manchmal Schmerzen…

Ulrika Mulberry (gesprochen von Ayako Kawasumi)

Eine Alchemistin mit einer fröhlichen und erfrischenden Persönlichkeit, die gerne ihren Partner Uryu streichelt. Sie ist von vielen Dingen sehr überzeugt und verursacht durch ihr Verhalten einige Zwischenfälle.

Uryu (gesprochen von Kaoru Akiyama)

Ein Kind des Manas, geschlüpft aus einem Ei, welches sich im Besitz von Ulrika befand. Da die Kreatur gerade geboren wurde, kann sie noch nicht sprechen. Uryu fliegt oft um Ulrika herum.

Bartholomaus Platane (gesprochen von Junichi Kanemaru)

Der ältere Bruder von Violet Platane. Obwohl er Violet mit seiner nachlässigen Persönlichkeit Kummer bereitet, kann er zur richtigen Zeit ganz anders und zuverlässig sein.

Mehr als 100 Charaktere und unzählige Events

In diesem Atelier-Spiel erlebt ihr Interaktionen zwischen Figuren, die aus unterschiedlichen Titeln der Atelier-Serie stammen, wodurch die Grenzen der Reihe überschritten werden. Während ihr eure Stadt aufbaut, tauchen nach und nach neue Bewohner auf. Wenn ihr euch mit ihnen anfreundet, könnt ihr in den Events überraschende Seiten von ihnen kennenlernen.

In Japan erscheint Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World am 13. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita. Anfang 2019 soll der Titel in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht werden.

via Gematsu