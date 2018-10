Kunio-kun: The World Classics Collection wird um Double-Dragon-Trilogie erweitert

Kunio-kun: The World Classics Collection wird um Double Dragon I, Double Dragon II und Double Dragon III erweitert, kündigte Arc System Works an. Die Kollektion wird 18 Titel beinhalten. 19 sind es sogar für Vorbesteller und Erstkäufer. Die Sammlung soll in Japan im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Die komplette Liste:

Japanische Titel:

Downtown Nekketsu Koushinkyoku

Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu

Nekketsu Kakutou Densetsu

Nekketsu! Street Basket

Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu: Soccer Hen

Bikkuri Nekketsu Shinkiroku: Harukanaru Kin Medal

Kunio-kun no Nekketsu Soccer League

Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu

Nekketsu Kouha Kunio-kun

Downtown Nekketsu Monogatari

Kunio-kun no Jidaigeki da yo Zen’in Shuugou!

Westliche Titel – diese vier westlichen Ableger der Serie sind nie in Japan erschienen:

Renegade

Super Dodge Ball

River City Ransom

Crash ‘n the Boys Street Challenge

Zugehörige Titel:

Double Dragon

Double Dragon II

Double Dragon III

Bonus-Titel für Frühkäufer:

Hanazono Koukou Dodge Ball Bu

Jeder der Titel wird einen Onlinemodus bieten. Zudem will man zahlreiche kleine Neuerungen einfügen, um den Wiederspielwert der Spiele zu steigern. Mit Downtown Rantou Koushinkyoku: Kachinuki Kakutou SP erschien im Dezember letzten Jahres der letzte neue Serienteil für PS4 in Japan.

via Gematsu