Koei Tecmo kündigt Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition DX für Nintendo Switch an. Der Titel erscheint digital und physisch in Japan am 27. Dezember und soll mit 6.800 Yen (ca. 52 Euro) zu Buche schlagen, wobei die digitale Fassung für zwei Wochen ab Veröffentlichung um zehn Prozent reduziert sein wird.

Ursprünglich erschien Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition, ohne DX, im November 2013 für PlayStation 3 und PlayStation Vita. Im Februar 2014 folgte eine Fassung für PlayStation 4 und im Mai 2014 eine weitere für PCs.

Neben den zahlreichen DLCs in Form von Szenarien, Kostümen und Items bietet Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition DX eine Kompatibilität mit den Speicherdaten der Switch-Titel Dynasty Warriors 8: Empires, Samurai Warriors: Spirit of Sanada, Warriors Orochi 3 Ultimate und Warriors Orochi 4. Welche Boni dabei winken, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Für den Westen wurde Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition DX nicht angekündigt. Da Dynasty Warriors 8: Empires, Samurai Warriors: Spirit of Sanada und Warriors Orochi 3 Ultimate bereits im November 2017 in Japan erschienen sind, aber bislang nicht für den Westen angekündigt wurden, stehen auch hier die Chancen eher schlecht.

via Gematsu