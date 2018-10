Kickstarter zum Comicroman zu Yooka-Laylee gestartet

Wie Entwickler Playtonic bekanntgab, arbeitet mit D.M. Cumbo zurzeit ein besonders talentierter Fan fieberhaft an der Fertigstellung eines 120-seitigen Comicromans zum 3D-Jump-’n‘-Run Yooka-Laylee. Das Spiel erschien bereits im April letzten Jahres für diverse Plattformen. Der neue Comicroman muss – von Playtonic komplett abgesegnet – jedoch wie einst das Spiel erstmal finanziert werden.

Der Titel des colorierten Comicromans lautet Yooka-Laylee and the Kracklestone. Ins Leben gerufen wurde er vom Gründer von DreamPrism Press, D.M. Cumbo, der auch schon für den Look von Ratchet und Clank verantwortlich ist. Mit seiner eigenen Kickstarter-Kampagne, die bis zum 16. November laufen soll, will der Künstler das Projekt finanzieren.

40.000 US-Dollar benötigt der Künstler und ist bereits auf dem besten Weg. Durch die Finanzspritze soll es von dem Comicroman besondere Versionen mit einem Hardcover geben. Auch eine Grand Tome Collector’s Edition ist geplant, die mit exklusivem und buntem Merchandise vollgepackt sein soll.

via Kickstarter