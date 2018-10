Croixleur Sigma erscheint in Japan für Nintendo Switch

Am 1. November wird in Japan eine Nintendo-Switch-Version von Croixleur Sigma erscheinen, die allerdings nur digital im Nintendo eShop vertrieben wird. Laut Playism bietet diese Fassung nur japanische Bildschirmtexte.

In diesem Spiel treten die Krieger verschiedener Häuser in einem Wettkampf gegeneinander an, um die militärische und politische Macht über das Land zu gewinnen. Der Wettstreit wird in einem Turm ausgetragen, in dem zahllose Monster ihr Unwesen treiben.

Der Spieler sucht sich eine Kriegerin aus, von der jede mit vier einzigartigen Schwertern ausgerüstet ist. Mit diesen Werkzeugen erschaffen sie kombinierte Angriffe, mit denen sie ihre Feinde töten. Ein Bekleidungssystem stattet die Kriegerinnen mit Accessoires aus.

Derzeit ist der Titel weltweit für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs erhältlich.

via Gematsu