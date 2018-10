Japanische Verkaufscharts: 1. bis 7. Oktober 2018

By

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 1. bis zum 7. Oktober 2018 liegen vor. Auch in dieser Woche ist einiges passiert. Nachdem in der Vorwoche PS4-Spiele die Spitze eroberten, gelingt das diesmal Super Mario Party. Mit über 142.000 verkauften Einheiten landet das Spiel deutlich vor Assassin’s Creed Odyssey. Es ist der mit Abstand beste Serienlaunch seit Mario Party 9 für Nintendo Wii. Dieser Titel schaffte damals 152.000 (Handels-)Einheiten in der Launchwoche.

Mega Man 11 startet insgesamt nicht besonders beeindruckend. Die Switch-Version des Spiels steht mit etwa 14.600 Einheiten vor der PS4-Version mit weiteren 12.000 Einheiten.

In den Hardware-Charts wächst der Abstand zwischen Nintendo Switch und PS4. Langsam lohnt sich auch ein Blick auf die Gesamtverkaufszahlen. Die Switch steht inzwischen ziemlich genau zwei Millionen Geräte hinter PS4 in Japan, die sich 7,1 Millionen Mal bis dato verkaufen konnte.

01./00. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 142.868 / NEW

02./00. [PS4] Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft) {2018.10.05} (¥8.400) – 45.166 / NEW

03./01. [PS4] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 24.005 / 124.836 (-76%)

04./00. [NSW] Mega Man 11 (Capcom) {2018.10.04} (¥4.990) – 14.650 / NEW

05./03. [PS4] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥7.800) – 13.426 / 71.197 (-77%)

06./06. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 12.276 / 279.078 (-46%)

07./00. [PS4] Mega Man 11 (Capcom) {2018.10.04} (¥4.990) – 12.052 / NEW

08./02. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – The End of Saga – 12.032 / 97.193 (-86%)

09./10. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.071 / 315.616 (-18%)

10./11. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.381 / 2.654.977 (-21%)

11./12. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.953 / 1.788.666 (-6%)

12./05. [NSW] Dragon Ball FighterZ (Bamco) {2018.09.27} (¥6.800) – 8.186 / 31.388 (-65%)

13./04. [NSW] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 7.022 / 30.682 (-70%)

14./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.896 / 1.129.097 (+2%)

15./08. [NSW] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥5.800) – 5.238 / 21.438 (-68%)

16./00. [NSW] Sumikko Gurashi: Atsumare! Sumikko Town (Nippon Columbia) – 5.221 / NEW

17./00. [PS4] Astro Bot: Rescue Mission (Sony) {2018.10.04} (¥4.900) – 4.963 / NEW

18./17. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond {2017.11.17} (¥4.980) – 4.637 / 1.738.872 (-3%)

19./16. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 4.472 / 209.827 (-7%)

20./20. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 3.890 / 1.825.226 (-8%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 45.762 (42.957)

PS4 – 14.065 (20.406)

3DS – 7.396 (7.506)

PSV – 2.635 (2.675)

XB1 – 989 (75)

via ResetEra