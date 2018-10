Gewinnspiel: Wir verlosen The World Ends With You

Werbung

Wenn ihr eine Ahnung davon bekommen möchtet, warum die Leute ständig von diesem uralten The World Ends With You für Nintendo DS schwärmen, dann habt ihr seit einigen Tagen die Gelegenheit dazu. The World Ends With You -Final Remix- ist nun für Nintendo Switch erhältlich.

Neku, ein cooler Teenager mit einer Vorliebe für Graffiti, erhält eine verstörende Nachricht auf seinem Handy: Er wird in sieben Tagen gelöscht, sollte er es nicht schaffen, eine Reihe abgedrehter Aufgaben zu bewältigen. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Shiki beginnt für Neku eine Reise ins Ungewisse, um die dunkle Wahrheit hinter den Ereignissen aufzudecken und den Reapern, einer finsteren Organisation, das Handwerk zu legen.

Natürlich ändert sich auf Nintendo Switch einiges, vor allem im Sachen Steuerung. Die Neuauflage kann auf Nintendo Switch unterschiedlich gespielt werden: Im TV- und im Tisch-Modus kann eine Kombination aus Bewegungssteuerung und Knöpfen eingesetzt werden. Im Handheld-Modus bleibt man bei der Touchscreen-Steuerung.

Neu ist obendrein ein Zweispielermodus. Die gesamte Handlung kann lokal im Mehrspielermodus gespielt werden, auf nur einer Konsole. Gebt einen Joy-Con ab und gewährt einem Freund Zugriff, der dann die Rolle von Shiki oder einem anderen Gefährten Nekus übernimmt. Außerdem erwartet Kenner des Klassikers ein brandneues Kapitel.

Wir verlosen ein Exemplar des Spiels

Beantwortet uns in den Kommentaren zu diesem Beitrag einfach die Frage: Mit wem würdet ihr den Mehrspielermodus gerne ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort bis zum 21. Oktober um 20 Uhr deutscher Zeit und ihr habt die Chance auf The World Ends With You -Final Remix-. Der Gewinner wird im Kommentarthread bekanntgegeben und von uns benachrichtigt.

Viel Glück!