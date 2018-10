Das war… Kalenderwoche 42/2018

In dieser Woche gab es vor allem viele Videos zu verschiedensten Spielen zu sehen. Daneben sorgte eine eher missglückte Veröffentlichung für Verwunderung, zudem war das noch von vielen Geheimnissen umgebene „Core“-Pokémon ein Thema, eine Neuauflage war im Gespräch und Puzzle-Muffel können aufatmen. Ganz zum Schluss gibt es außerdem noch ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit wenigen Tagen ist das neuste Werk von Hidetaka „Swery“ Suehiro mit dem Namen The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhältlich. Jedenfalls, wenn man am richtigen Ort wohnt oder die richtige Konsole besitzt, denn in Europa ging da leider einiges schief. Der Publisher Arc System Works will nun zumindest teilweise nachbessern, hat aber ein ziemliches Durcheinander angerichtet.

Viele Fans sind nach wie vor skeptisch eingestellt, was Pokémon Let’s Go (Switch) betrifft. Aus diesem Grund ist das nächste „Core“-Pokémon auch bereits angekündigt, wenn auch noch ohne viele Details. Zur Konnektivität zwischen den beiden Titeln äußerte sich nun aber bereits Junichi Masuda, denn diese wird es definitiv geben. Also können die in Pokémon Let’s Go gesammelten Pokémon auch im nächsten Ableger der Reihe verwendet werden.

Viele Wii-U-Spiele fanden bereits ihren Weg auf Nintendo Switch, noch nicht dazu gehört bisher Xenoblade Chronicles X (Wii U). Das möchte auch Tetsuya Takahashi von Monolith Soft ändern, aber da gibt es leider einen Haken: das Geld. Wegen der Größe des Spiels hätte man derzeit nicht die nötigen finanziellen Mittel zur Umsetzung. Bezüglich einer Neuauflage schon weiter ist man mit Catherine: Full Body (PS4, Vita), hier gibt es neue Informationen, wie Spieler die Puzzles bei Bedarf vereinfachen können.

Den Block mit allen Videos der Woche können wir mit einigen Neuankündigungen beginnen! So enthüllte Sega mit Revolve8: Episodic Dueling (Mobil) ein buntes neues Projekt und mit Pianista: The Legendary Virtuoso (Switch) könnt ihr schon bald Piano-Klassiker entdecken. Gleich vierfach wird es die Corpse-Party-Reihe lokalisiert auf PCs schaffen, während Star Ocean: Anamnesis (Mobil) nun auch in Deutschland verfügbar ist. Das Eröffnungsvideo ansehen könnt ihr euch neben einem weiteren Trailer zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz (PS4, Switch, PC), einen weiteren Eröffnungsfilm gibt es zu Eshigami no Kizuna (Mobil). Ab sofort erhältlich ist Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC), aus diesem Grund wurde die Werbetrommel mit einem Launchtrailer, einem Video zu den Kampfgrundlagen und dem zweiten Teil der Video-Dokumentation gerührt. Ebenfalls seit wenigen Tagen erhältlich und mit je einem Launchtrailer bedacht wurden Starlink: Battle for Atlas (PS4, Switch, Xbox One) (Link) und Warriors Orochi 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) , zu letzterem Titel könnt ihr euch zudem zwei Charakter-Videos ansehen.

Sehr interessant ist ein Video zu Shenmue, welches eine frühe Form eines vollständigen Remakes zeigt, welches jedoch nicht fertiggestellt wurde. Einige abgefilmte Eindrücke von einer Bühnenpräsentation gibt es zu Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) (Link 1, Link 2). Gleich zwei neue Videos gibt es zu Pokémon Let’s Go (Switch), das erste zeigt einen Zusammenschnitt aus Gameplay-Szenen, das zweite enthüllt mit den Meistertrainern ein komplett neues Feature. In Pokémon Go (Mobil) könnt ihr derweil seit Kurzem die Pokémon aus der Sinnoh-Region fangen. Zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS) gibt es zwei weitere Charakter-Vorstellungen (Link 1, Link 2) und auch mit den Charakteren aus Persona 3: Dancing in Moonlight (PS4, Vita) und Persona 5: Dancing in Starlight (PS4, Vita) beschäftigte man sich intensiv. Ein japanischer Livestream versorgte uns zudem mit neuem Gameplay-Material aus Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch).

Gleich ein neues Kämpfer-Trio seht ihr zu Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC) in einem Trailer in Aktion. Ein Livestream zu God Eater 3 (PS4, PC) zeigte unter anderem Koop-Missionen für bis zu acht Spieler, zum Horror-Adventure Death Mark (PS4, Switch, Vita) gibt es englisches Gameplay-Material und ein zweiter Durchgang von The Quiet Man (PS4, PC) wird Ton und damit neue Einblicke bieten. Für Dissidia Final Fantasy NT (PS4) ist der neuste DLC-Kämpfer ab sofort verfügbar und ein besonderes Kostüm war aus Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) zu sehen. In einer Übertragung ging man auf spezielle Inhalte der Konsolenversionen von Steins;Gate Elite (PS4, Switch, PC) ein, während es ebenfalls viel Gameplay-Material zu Omega Labyrinth Life (Switch) (Link) und Travis Strikes Again: No More Heroes (Switch) (Link) gibt. Auch zu Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, PC) könnt ihr euch ein neues Video ansehen und

Aus The Caligula Effect: Overdose (PS4, Switch, PC) waren einige neue Charaktere zu sehen, in Videoform wurden die ersten fünf DLC-Spiele für die SNK 40th Anniversary Collection (Switch) vorgestellt und auch zu Magatsu Wahrheit (Mobil) hat uns ein neuer Trailer erreicht. Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC) wird ein weiteres Mal mit kostenlosen und -pflichtigen Inhalten versorgt, welche ab sofort zur Verfügung stehen. Zu Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One, PC) könnt ihr mit einem Trailer sowie einem längeren Gameplay-Video neue Eindrücke sammeln und für HITMAN 2 (PS4, Xbox One, PC) wurden ein Mehrspielermodus und ein besonderes Attentatsziel präsentiert. Eine Kickstarter-Kampagne wurde zu The Waylanders (PC) gestartet, der Veröffentlichungstermin für PS4 und PCs wurde zu Fimbul (PS4, Switch, Xbox One, PC) genannt und Dark Devotion (PC) wird Anfang des nächsten Jahres erscheinen.

Zunächst einmal nur für Japan angekündigt wurde eine Nintendo-Switch-Version von Fate/Extella Link, dabei wird es auch spezielle Kostüme geben. Ebenfalls je eine Switch-Umsetzung unterwegs ist zu Croixleur Sigma (Link) und Magic Scroll Tactics (Link). Weitere Neuigkeiten gibt es aber auch noch zu weiteren Nintendo-Switch-Portierungen, so ist Valkyria Chronicles Remastered ab sofort auch für diese Plattform erhältlich, die Yomawari: The Long Night Collection erhielt den nächsten Trailer spendiert und Moonlighter für Nintendo Switch wurde datiert. Falls ihr noch nicht Besitzer einer Nintendo Switch seid, dann ist vielleicht diese Sonderedition im Diablo-III-Design etwas für euch. Bereits nächste Woche folgt zudem eine PC-Umsetzung von Touhou Genso Wanderer Reloaded.

