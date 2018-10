ESRB bewertet Corpse Party: Blood Drive für Switch

By

Bisher ist noch keine offizielle Meldung durch einen Publisher erfolgt, aber es gibt einen Hinweis, dass der Titel Corpse Party: Blood Drive für Nintendo Switch erscheinen könnte. Das Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat das Videospiel für die genannte Plattform bereits bewertet.

In Japan erschien das Survival-Horror-Spiel im Juli 2014 für PlayStation Vita. Im Westen erschien der Titel im Oktober 2015. Seit 2017 ist Corpse Party: Blood Drive weltweit für iOS und Android erhältlich. Für die Entwicklung waren Team GrisGris und 5pb. tätig.

Der Abschluss in Heavenly Host

Der Abschluss der Trilogie, der direkt mit den Vorgängern Corpse Party und Corpse Party: Book of Shadows verbunden ist, lässt den Horror und Schrecken der Heavenly Host Elementary School zum ersten Mal in 3D walten. Die ehemalige 2D-Umgebung wird durch diese Änderung gewaltig erweitert. Dazu erhöhen neue Spielelemente den Nervenkitzel, den man während der Erkundung des Schulgebäudes erlebt. Die rachsüchtigen Geister versuchen die verlorenen Schüler in ihr Reich zu holen. Ausgestattet mit einer Taschenlampe durchsucht man jeden Winkel der Einrichtung.

Amulette dienen zum Schutz vor einem Angriff, dennoch warten tödliche Fallen, die es zu entschärfen gilt. Gerät man in eine gefährliche Situation, besteht die Möglichkeit, sich in einem Schrank zu verstecken oder einen Sprint einzulegen. Neben der originalen Tonspur wird abermals eine doppelhörige 3D-Audiospur geboten, um die gruselige Atmosphäre zu verdeutlichen.

Der Inhalt der Geschichte besteht aus elf größeren Episoden und acht zusätzlichen Kapiteln. Dazu warten verschiedene Boni auf eine Freischaltung.

via Gematsu