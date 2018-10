Disgaea 5 Complete erscheint noch im Oktober für PCs, spezielle Demo über Alienware Arena erhältlich

By

Nach einigen Problemen wird die PC-Version von Disgaea 5 Complete am 22. Oktober bei Steam erscheinen. Bis zum 29. Oktober wird das strategische Rollenspiel zu einem Angebotspreis von 29,99 Euro angeboten. Im Anschluss kostet das Videospiel regulär 39,99 Euro. Wer die Demo ausprobieren möchte, muss sich vorher auf dieser Webseite anmelden, da NIS America in diesem Fall zusammen mit Alienware Arena arbeitet. Der erreichte Fortschritt der Demo kann später auf die Vollversion übertragen werden.

Die PC-Version von Disgaea 5 Complete wird den gleichen Inhalt wie die Version für Nintendo Switch* enthalten. Disgaea 5: Alliance of Vengeance und alle DLCs, die nach Release erschienen sind, finden sich also auch bald auf PCs wieder in Disgaea 5 Complete.

Disgaea 5 Complete erzählt eine Geschichte von Rache und Rebellion. Ein neuer Overlord versucht alle Netherworlds zu versklaven und es ist an Killia, dies zu verhindern. Killia stellt sich eine Rebellenarmee auf, die auf ihrem Weg nach Rache gegen Overlord Void Dark in den Kampf zieht. Disgaea 5 Complete ist ein Strategie-RPG, welches verspricht, hunderte Stunden an Gameplay zu bieten. Mit serientypischen Gameplay-Elementen wie Magichange, Geo Effects, Alliance Attacks und den Character Towers bietet Disgaea 5 definitiv Abwechslung und die schier unmöglichen Möglichkeiten beim Anpassen der Charaktere können tatsächlich viele Stunden beschäftigen. Das Spiel beinhaltet acht Bonus-Episoden, vier Extra-Charaktere und drei neue Charakterklassen, die ursprünglich als DLCs für PlayStation 4 erschienen sind.

Für noch mehr Informationen zum Spiel lest hier unseren Test zu Disgaea 5 Complete für Nintendo Switch.

