Deutsche Verkaufscharts: FIFA 19 ist unschlagbar

Deutschland ist FIFA-Land. Mit der Veröffentlichung von FIFA 19 gelingt EA hierzulande nicht etwa ein Double oder Triple. In fünf Charts reiht sich FIFA 19 ganz oben ein. Der Titel schießt sich an die Spitze der deutschen PS4-, Xbox-One-, Nintendo-Switch-, PS3- und Xbox-360-Tabelle. Mit der Champions Edition gelingt zudem PS4-Silber und Xbox-One-Bronze.

Forza Horizon 4 – Ultimate Edition schiebt sich in den Xbox-One-Charts auf Rang 2. In den Switch-Charts fährt Mario Kart 8 Deluxe auf den Silberrang. Einen Achtungserfolg landet auch Pathfinder: Kingmaker. Das Crowdfunding-finanzierte Spiel landet auf Rang 2 der PC-Hitliste. Rang 1 gehört Die Sims 4.

In den deutschen 3DS-Charts geht es an der Spitze erstmals seit sehr langer Zeit ganz ohne Pokémon zu. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects landet in den von GfK Entertainment ermittelten Charts vor Super Mario 3D Land Selects.