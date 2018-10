Details zum Kampfsystem aus Arc of Alchemist

Nach der Verschiebung der Veröffentlichung in Japan von Arc of Alchemist nennt Compile Heart Details, die euch das Kampfsystem aus diesem Rollenspiel erklären. Trefft ihr in einem Gebiet auf einen Gegner, werdet ihr nahtlos in den Action-Modus des Spiels gebracht. Dabei kontrolliert ihr Quinn und verwendet verschiedene Aktionen, um den Feind zu bekämpfen. Da Quinn mit ihrer Waffe zwei verschiedene Kampfaktionen nutzen kann, könnt ihr euch für einen Kampfstil entscheiden.

In der Gruppe befinden sich drei Mitglieder, wobei die anderen Kämpfer automatisch gesteuert werden und sich an die jeweilige Situation anpassen. Im Menü ist es möglich, den anderen Einheiten Anweisungen zu geben, die euch einen strategischen Einfluss gestatten. Dazu könnt ihr noch eine Formation wählen, welche den Kampfstil der Einheiten unterstützt.

Luna Gear

Das besondere Gerät wurde durch eine antike Technologie entwickelt. Nur Quinn ist dazu in der Lage, „Luna Gear“ zu verwenden. Indem sie Orbs in das Gerät einsetzt, kann sie die Elemente kontrollieren, zu denen Feuer, Wasser, Wind und Erde gehören. Stattet ihr „Lunar Gear“ mit Feuer-Orbs aus, erleiden die Feinde einen Feuerschaden. Orbs, die das Element Erde nutzen, sorgen für eine erhöhte Verteidigung der Gruppe. Zwei Orbs können gleichzeitig in das Gerät eingesetzt werden. So ist es möglich, Elemente miteinander zu kombinieren und stärkere Angriffe auszuführen.

Arc of Alchemist soll einfache Kontrollen mit verschiedenen Arten der Kombinationen von Kämpfern, Waffen und „Luna Gear“ miteinander vermischen. Wie ihr kämpft, liegt an euch. Denkt euch eine Strategie aus und nutzt euren ausgewählten Kampfstil, um euch durch die mechanische Wüste zu kämpfen.

In Japan soll Arc of Alchemist am 7. Februar 2019 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu