Arc of Alchemist: Veröffentlichung bis Februar verschoben

Compile Heart hat für das Rollenspiel Arc of Alchemist eine Verschiebung der Veröffentlichung in Japan mitgeteilt. Bisher galt der 29. November als Datum für die Erscheinung, nun soll der Titel erst an 7. Februar 2019 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Als Grund nannte die Firma weitere Arbeiten an dem Projekt, um die Spielqualität zu verbessern.

Handlung

Knapp 100 Jahre sind seit der Gründung des kleinen Königreiches Stolaschester vergangen. Quinn Bravesford führt Soldaten im Kampf gegen feindliche Nationen an, um das Schicksal des Königreiches zu bewahren. Sie war eine der wenigen Eliten, in jungen Jahren bereits eine ausgezeichnete Kommandeurin, die gewagte Taktiken anwendet. Als das Königreich den Einsatz eines großangelegten Ermittlungstrupps ankündigt, wird Quinn dazu ausgewählt, diesen Einsatz zu leiten. Das Ziel ist die Wüste der Anfänge.

Heute ist der Tag, an dem die Gruppe mit ihrer Mission beginnt. In wenigen Stunden wird Quinn mit ihren Kameraden abreisen. Quinn blickt auf ihr alchemistisches Gerät, genannt „Luna Gear“. Alte Legenden besagen, dass dieses Gerät mit vier Orbs ausgerüstet werden kann, um als Schlüssel für die Beschaffung der großen Macht zu dienen. Bisher befindet sich nur ein Orb in ihrem Besitz. Allerdings ist dieser Hinweis nur eine Legende und nicht alle Menschen glauben an diese Worte.

Trotz der Bedrohung, die durch Monster und „Mechanical Dolls“ ausgeübt wird, befindet sich eine feindliche Nation in der Wüste, die dem Fürstentum Neuhafen dient. Neuhafen entsendete kürzlich eine Armee, die nun nach der Macht sucht. Quinn will nicht nur ihre Kameraden lebend von dieser Mission zurückbringen, sondern auch für die Hoffnung der Menschen kämpfen, die noch an die erlösende Macht glauben. Es ist ihre Pflicht als Soldatin. Während sie diese Worte vor dem Beginn ihrer Reise spricht, ist sie selbst nicht von dieser bequemen Existenz überzeugt.

via Gematsu