Dead or Alive 6: Christie zeigt ihre Kampfkünste im Trailer

Am Wochenende fand in Frankreich die Paris Games Week 2018 statt. Dort kündigten Koei Tecmo und Team Ninja einen neuen Kämpfer für Dead or Alive 6 an. In diesem Teil kehrt nämlich Christie zurück und reiht sich mit vielen weiteren Kämpfern im Roster ein. Um ihr Comeback gebührend zu feiern, wurde nun auch ein Trailer zu Christie veröffentlicht, der ihre Kampfkünste näher in den Vordergrund rückt.

Christie ist eine kalte, herzlose und professionelle Attentäterin, die seit Dead or Alive 3 in der Serie ist. Sie tötet eher aus Spaß, um Geld geht es ihr dabei nicht. Schnelle Moves gehören zu ihrem Repertoire und mit ihrem Kampfstil Snake Fist „Shé Quán“ will sie Helena zurückholen, die früher an ihrer Seite unter Victor Donovan arbeitete.

Neben Christie seht ihr im Trailer und in einigen Bildern zudem einen neuen Kampfplatz: Road Rage. Dabei hat sich auf einem Highway ein schrecklicher Unfall ereignet. Autos, Lastwagen und Betonelemente haben sich in einer Massenkarambolage verkeilt und bieten so eine abwechslungsreiche Stage.

Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One.

via Siliconera, Gematsu