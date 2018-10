Das Eröffnungsvideo zu Eshigami no Kizuna

Viele Monate sind seit der Enthüllung von Eshigami no Kizuna für Smartphones vergangen. Gemeinsam mit ForwardWorks stellte Compile Heart den Titel im Juni 2017 vor, der zu diesem Zeitpunkt noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Nun soll das Videospiel für iOS und Android 2019 veröffentlicht werden. Neben einigen neuen Informationen haben die Firmen das Eröffnungsvideo geteilt.

Für die Illustrationen der Figuren sind Tsunako (Neptunia-Serie), Katsuyuki Hirano (die Serien Moero Crystal und Agarest War) und Dakei Nanamei (Trillion: God of Destruction) verantwortlich. Zu den gezeigten Charakteren im Video gehören Phoenix (gesprochen von Kaori Ishira, entworfen von Takuya Fujima), Atom (gesprochen von Rie Kugiyama, entworfen von Tsunako) und Black Jack (gesprochen von Nao Touyama, entworfen von Kei Nanameda). Das gespielte Titellied „Creation x Creation“ wird von Kaori Ishihara gesungen.

Künstler borgen die Kräfte von „Gott“

In diesem Spiel borgen sich die Künstler die Kräfte von „Gott“ um gegen die „Deadlines“ zu kämpfen. Jene, die sich dem Leben der Kunst verschrieben haben. In einer Welt, in der zehntausende Künstler um ihr Überleben kämpfen. Sie borgen sich die Kräfte von Gott aus, um verschiedene Dinge zu erschaffen. Eine Fusion aus einem Künstler und Gott und dem, das daraus entsteht… Die Welt wird nur verschwinden, wenn sie nicht akzeptiert wird. Es ist Zeit für die „Eshigami no Kizuna“ (Bonds of the Artist Gods).

via Gematsu