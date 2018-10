Cygames Fes 2018 findet am 15. und 16. Dezember statt

Der Termin für Cygames Fes 2018 steht fest. Das groß angelegte Event auf dem Gelände der Makuhari-Messe soll am 15. und 16. Dezember in Japan stattfinden. Das Event soll sich in den Hallen 1-6 abspielen. Während man in Halle 1 den Shadowverse Grand Prix findet, wird in Halle 3-6 das Granblue Fantasy Fes 2018 ausgetragen.

In Halle 2 ist eine allgemeine Content-Area mit verschiedenen Inhalten, Bühnenshows und dem Verkauf von Gegenständen zu finden. Details über den Verkauf von Gegenständen werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Die Website zum Cygames Fes 2018 findet ihr hier.

Möglicherweise erfahren wir dann auch mehr zu Granblue Fantasy Project Re: Link (Bild oben).

via Gematsu