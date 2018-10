Collector’s Edition zu Ace Combat 7: Skies Unknown

By

Nach der Deluxe Edition zu Ace Combat 7: Skies Unknown hat Bandai Namco nun auch noch eine Collector’s Edition zum Spiel angekündigt. Die Edition ist laut Pressemeldung „stark limitiert“ und hierzulande exklusiv bei Amazon erhältlich. Neben dem Spiel enthält diese Edition:

Season-Pass: drei Flugzeuge, drei zusätzliche Missionen und einen Musik-Player-Modus

Exklusive Metallfigur des „Arsenal Bird“ aus Druckguss (40 cm, 500 g)

Ein A4-Artbook

Ein 3-cm-Pin aus Metall

Zwei bestickte Aufnäher des Erusea- und Usea-Wappens

Ace Combat 7 wird im Serienvergleich zahlreiche neue Waffen und Flugsteuerungen bieten. So will man eine größere Bandbreite an Taktiken ermöglichen. Es gibt neue futuristische Superwaffen und neue Flugzeuge wie die robuste A-10C Thunderbolt II sowie den Mehrzweckjäger F-35C und das Hochleistungsflugzeug Rafale M.